الصحة اعلنت استشهاده .. جنود الاحتلال انزلوا شابا من المركبة رغما عنه وأطلقوا النار عليه من مسافة صفر قرب سلواد

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد حسن عبد الجليل كحلة 45 عاما، برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد.

وقالت الصحة ان كحلة استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في العنق قرب سلواد.

وأطلق جنود الاحتلال صباح اليوم النار على شاب قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله.

وزعمت مصادر عبرية ان الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، قبل ان يطلق عليه جنود الاحتلال النار، لكن مصادر فلسطينية محلية تواجدت في المكان نفت ذلك نفيا قاطعا، مشيرة ان الجنود تعمدوا الاحتكاك في الشاب وازعاجه وقد تشاجروا معه وانزلوه من المركبة وأطلقوا النار عليه، مؤكدين انه لم يحدث اي عملية طعن في المنطقة.

ولفتت المصادر ان الشاب اصيب بجروح حرجة وخطيرة، قبل ان تعلن وزارة الصحة بعد ذلك عن استشهاده

وقالت القناة 12 العبرية ان المنفذ وصل إلى منطقة سلواد وركض بالسكين باتجاه قوات جنود الاحتلال، وقد جرى إطلاق النار عليه واعتقاله دون ان تقع اصابات.