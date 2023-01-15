شركة اريحا لصناعة الإسمنت (JCIC) تعلن تعيين رئيس تنفيذي لها

وطن: أعلنت شركة اريحا لصناعة الإسمنت تعيين غسان عنبتاوي رئيسا تنفيذيا لها، ابتداء من الأول من شباط القادم.

وكان عنبتاوي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية خلال السنوات الأربع الماضية.

وكخطوة سيادية على المستوى الوطني، تم تأسيس شركة اريحا لصناعة الإسمنت كشركة مستقلة خصوصية محدودة المسؤولية مناصفة ما بين شركة سند وشركة الاتحاد الخمسة للقيام بمشروع المطحنة والبالغة قيمته ما يزيد عن 85 مليون دولار امريكي، وذلك انسجاما مع استراتيجية كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سند للموارد الإنشائية ومساهميها بالانتقال السلس والتدريجي من تجارة الإسمنت نحو تصنيعه وتوفيره للسوق الفلسطينية بجوده عالية وأسعار منافسة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وتعتبر شركة الاتحاد الخمسة شريكا استراتيجيا ذو خبرة طويلة في تنفيذ وتركيب وتشغيل عديد من الشركات الصناعية العاملة في مجالات مختلفة، وفي عدة مدن في العالم، الأمر الذي يوفر تكاملا ما بين الخبرات الفنية والإدارية المطلوبة لمشروع المطحنة بين الشركاء.

ويأتي تعيين عنبتاوي متزامنا مع المساعي الحثيثة الجارية حاليا لاستكمال تجهيزات أعمال البنية التحتية لموقع الشركة والبالغ مساحته حوالي 240 دونم في منطقة النويعمة، وكذلك استكمال تنفيذ الأعمال الهندسية الضرورية ليكون موقع الشركة جاهزا لاستقبال وتركيب المعدات التي سيتم البدء بتوريدها خلال الاشهر القليلة القادمة من قبل شركة FLS الدنماركية.

ومن المتوقع ان تقوم شركة اريحا لصناعة الإسمنت خلال النصف الثاني من عام 2024 بالتشغيل التجاري وتصنيع حوالي 50% من احتياجات السوق الفلسطيني من مادة الإسمنت بنوعيه المكيس والحلل، مما سيشكل استقرارا في وفرة هذه المادة الرئيسية لقطاع أساسي من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني بأسعار منافسه وبجوده عالية. وستقوم شركة اريحا بتوفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي البناء والشغيل.