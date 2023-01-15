أسيران من قباطية ومخيم جنين يدخلان عاميهما الـ21 في الأسر

وطن: دخل أسيران من مخيم جنين وبلدة قباطية،اليوم الأحد، عاميهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محمد أحمد ناجي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، ومحكوم بالسجن 30 عاما، والأسير حمزة محمد عبد القادر ابو الهيجا من مخيم جنين ومحكوم بالسجن 26 عاما، دخلا عاميهما الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الاسيرين أبو الرب وأبو الهيجا بتاريخ 15/1/2003.