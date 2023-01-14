مقاومون يستهدفون حواجز الاحتلال في جنين والخليل

وطن: هاجم مقاومون، مساء اليوم السبت، حواجز عسكرية تابعه للاحتلال الإسرائيلي، بالرصاص والقنابل المحلية، في مدينتي جنين والخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومون اطلقوا وابلا من الرصاص وألقوا قنبلة محلية الصنع صوب حاجز الجلمة شمال شرق مدينة جنين، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وانتشرت بشكل مكثف في المكان.

وفي ذات السياق أطلق مقاومون النار صوب برج عسكري لجيش الاحتلال، قرب مدخل بيت أمر شمال الخليل.

هذا واطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير في بلدة بيت أمر شمال الخليل.