بريطانيا تسحب سفيرها من إيران ردا على إعدام رضا أكبري

وطن: قررت بريطانيا سحب سفيرها من إيران مؤقتا، لإجراء مزيد من المشاورات بعد إعدام علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، إن بلاده قررت سحب سفيرها مؤقتا من إيران، للسماح بإجراء مزيد من المشاورات بعد إعدام السلطات الإيرانية "أكبري".

وأدان "كليفرلي"، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، "أكبري"، المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدا أنه "عمل همجي، ولن يمر بلا رد".

من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك، إعدام "أكبري" بـ"المروَّع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

ونفّذ القضاء الإيراني اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بـ"أكبري"، مشيرا الى أنه سبق أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق "أكبري" نفّذ شنقا بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".