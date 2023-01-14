الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا ضد حكومة نتنياهو

وطن: تظاهر الآلاف، مساء اليوم السبت، في تل أبيب، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يرأسها نتنياهو .

وتم تنظيم هذه التظاهرة التي قدر عدد المشاركين فيها بنحو 80 الفا احتجاجا على تدخل حكومة نتنياهو في جهازي الشرطة والقضاء الاسرائيليين وما قد يقود له ذلك من اضعافهما وانعكاسات ذلك على اوساط دولة الاحتلال ومجتمعها فضلا عن تاثير ذلك على صورة دولة الاحتلال عالميا.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل حكومة نتنياهو بجهازي الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه "مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها".

يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة الاسرائيلية العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية في دولة الاحتلال، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها. وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.

وكانت الشرطة الاسرائيلية استبقت انطلاق المظاهرة في تل أبيب وأغلقت عدة شوارع فيها أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

هذا ونظمت مظاهرات احتجاجية مماثلة في حيفا ومواقع اخرى.