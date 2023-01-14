بيتكوين تتجاوز 20 ألف دولار

وطن: ارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أكثر من 20800 دولار، مواصلاً المسار الصعودي بعد أعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم تداول بيتكوين بنحو 20860 دولارًا في بورصة العملات المشفرة "بينانس"، وزادت القيمة بأكثر من 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

والخميس الماضي، ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 18000 دولار، ووصل إلى أعلى قيمة له في شهر تقريبًا وسط أنباء تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة المنهارة "FTX" استعادوا نحو 5 مليارات دولار في أصول مختلفة.