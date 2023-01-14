حركة المبادرة تنهي مؤتمرها بانتخاب هيئتها القيادية ود. مصطفى البرغوثي أمينا عاما

وطن: انهى مؤتمر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أعماله بنجاح و انتخب الهيئة القيادية للحركة و الدكتور مصطفى البرغوثي أمينا عاما

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة بان برنامج حركة المبادرة يدعو إلى تطوير هدف الحركة الوطنية الفلسطينية ليشمل إنهاء الاحتلال و اسقاط منظومة الاضطهاد والتمييز العنصري ( الأبارتهايد) بما في ذلك قانون القومية في كل فلسطين التاريخية، وتلبية حق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها.

واضاف البرغوثي: نعتز بما انجزه مؤتمرنا و بما يميز حركة المبادرة من روح وحدوية و اصرار على تحقيق الوحدة الوطنية و رفضها لكل أشكال التعصب الحزبي و الفئوي، مشيرا الى ان برنامج المبادرة يدعو الى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج كفاحي مقاوم للاحتلال و التمييز العنصري و الفاشية.

ونوه الى ان برنامج المبادرة يؤكد على انهاء الانقسام و الأزمة الداخلية الفلسطينية عبر الانتخابات الديموقراطية و اعتماد الشراكة الديموقراطية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية و بناء قيادة وطنية موحدة في اطارها، وتبنى نهج المقاومة وفرض المقاطعة و العقوبات على منظومة الاحتلال والابارتهايد.

وتلقى مؤتمر المبادرة برقيات ورسائل دعم وتهنئة من منظمة التحرير الفلسطينية و القوى الوطنية و الإسلامية، و الجماهير و القوى الفلسطينية العربية في الداخل والأحزاب والقوي العربية في الأردن ومصر و لبنان وسوريا والمغرب وتونس، ومن الاشتراكية الدولية و التحالف العالمي التقدمي الذي يضم ١٥٠ حزبا وحركة سياسية، ومن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الحاكم، ومن الحزب الشيوعي الصيني، والاحزاب الديمقراطية الاجتماعية في اسبانيا وفرنسا وايطاليا، ومن رئيسة حزب الشين فين الايرلندي، ومن رئيسة الاشتراكية النسوية.