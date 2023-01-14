إيران تعلن إعدام نائب وزير الدفاع السابق.. "جاسوس بريطانيا"

وطن: أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بالتجسس لحساب بريطانيا.

وكانت المحكمة العليا في إيران أيدت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية "أم أي 6".

وأفادت تقارير بأن المسؤول الإيراني اعتقل بين عامي 2019- 2020، ويتردد أنه كان يحمل الجنسية البريطانية.

وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

ودانت بريطانيا، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنه "لن يمر بلا رد".

وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي: "إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد".

من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

(المصدر- سكاي نيوز)