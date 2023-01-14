إصابة عدد من المزارعين بالاختناق شرق خان يونس

وطن: أصيب عدد من المزارعين، اليوم السبت، بحالات اختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس نيران رشاشاتها الثقيلة والغاز السام تجاه المزارعين شرق بلدتي خزاعة وعبسان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وضيق في التنفس.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين شمال وشرق قطاع غزة، وتنغص وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

(المصدر- وفا)