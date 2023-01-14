حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إرتفاع أعداد الشهداء تنفيذ لسياسة القتل الممنهج

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام لاثنى عشر شهيدا بانه يمثل تاكيدا على إجرام و فاشية جيش الاحتلال الذي يتعمد الاعدام بدم بارد لابناء شعبنا في كل يوم من اقتحاماته لمدننا ومخيماتنا و قرانا في الضفة، والتي كان آخرها اقتحام بلدة جبع جنوب جنين فجر اليوم السبت، حيث استشهد إثرها، البطل أمجد خليلية و البطل عز الدين حمامرة و من قبل كان اعلن استشهاد البطل يزن الجعبري من بلدة اليامون .

و قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان، ان هذا القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال بإيعاز و توجيهات من الفاشيين بن غفير و غيره من العنصريين المتطرفين في الكيان العنصري لا يتوقف الا بتصعيد وتيرة المقاومة و النضال و الكفاح الموحد .

وأضافت: أمام هذا الاجرام البربري المتواصل و صمت البعض في المجتمع الدولي فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو لفرض اوسع مقاطعة لهذا الكيان العنصري و عزله و فضح جرائمه الهمجية و تكثيف الجهود إزاء سحب المجرمين للمحاكم الدولية و محاكمتهم امامها .

