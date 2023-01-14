تشييع الشهداء الجعبري وحمامرة وخليلية بمشاركة حاشدة في جنين

وطن: انطلقت في مدينة جنين، قبل ظهر اليوم السبت، مراسم تشييع الشهداء: يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون، وعز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، من بلدة جبع، بمشاركة آلاف المواطنين وعشرات المسلحين.

وردد المشاركون هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مواصلة مقاومته.

وكانت مصادر طبية اعلنت فجر اليوم السبت، استشهاد الشاب يزن الجعبري متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الثاني من الشهر الجاري. خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

وبالتزامن مع الاعلان عن استشهاد الشاب يزن اعلن عن استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة، وأمجد عدنان خليلية، وهما من بلدة جبع برصاص الاحتلال قرب البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال، اطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة فجرا، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وبارتقاء حمامرة وخليلية ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

وكان استشهد العام الماضي ما مجموعه 224 مواطنا بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.