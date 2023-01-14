الرئيس محمود عباس يستقبل وفد الجامعة العربية الأمريكية وجامعة دندي البريطانية

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس في مكتبه الدكتور يوسف عصفور رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية وبرفقته وفد أكاديمي من جامعة دندي /سكتلندا، والذي ضم نائب رئيس الجامعة الدولي البروفيسور وندي الكسندر والمدير الإداري لشؤون العلاقات الدولية في كلية الطب الدكتور ديفيد راسيل، وبحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور مجدي الخالدي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري ومستشار رئيس الجامعة لشؤون كلية الطب د. مالك الزبن. حيث قدم الرئيس بتقديم الشكر لوفد جامعة دندي على مساعدتهم لتطوير التعليم الطبي في الجامعة العربية الأمريكية خاصة وفي فلسطين عامة، وأثنى الرئيس على مساهمة الجامعة العربية الأمريكية في تطوير التعليم العالي في فلسطين.

كما وبارك الرئيس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجامعتين والتي سوف تنعكس إيجابا على مسيرة الجامعة العربية الأمريكية في المجال الطبي.

وأكد الوفد استمرار التعاون بين الجامعتين لدعم تبادل الطلبة والأساتذة ودعم البحث العلمي.

واختتم اللقاء بتقديم الهدايا التذكارية وشكر الدكتور يوسف عصفور الرئيس على إتاحة الفرصة للجامعة وضيوفها للقائه.