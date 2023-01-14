مادورو يقترح تشكيل محور لحلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية

وطن: اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الجمعية الوطنية الفنزويلية تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية.

وقال مادورو: "تحدثت عن ذلك عبر الهاتف مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز".

وأضاف: "هناك حقبة جديدة قادمة، ومرحلة خاصة لتوحيد جهود وسبل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للاقتراب من تشكيل تكتل قوي يجمع القوى السياسية والاقتصادية التي ستتحدث مع العالم".

وأكد أن مثل هذه "الكتلة السياسية" يمكن أن تصبح "خطا جديدا للقوة" مع الصين وروسيا.

وأضاف: "سيشترك هذا المجتمع في الأهداف التي يتحدث عنها الأخ الكبير (رئيس الصين) شي جين بينغ، الذي قال إن الإنسانية يوحدها مصير مشترك. أو بناء العالم متعدد الأقطاب والمراكز الذي يتحدث عنه الأخ الكبير (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

(المصدر-RT)