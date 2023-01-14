الاحتلال أصدر 5820 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ العام 2015

وطن: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "إن سلطات الاحتلال اصدرت العام الماضي ما مجموعه 1220 إخطارا بهدم مبان ومنشآت في الضفة الغربية بما فيها القدس، وان اجمالي عدد الاخطارات التي سلمها الاحتلال لمواطنين منذ العام 2015 بلغت 5820 اخطارا.

واوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات، إذ بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1220 إخطارا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الذي سبقه 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020.

وأشار الى ان معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظتي الخليل 400 إخطار، ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارا، في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن معظم الإخطارات التي صدرت منذ عام 2015 والبالغ عددها 5820 إخطارا، تركزت في محافظة الخليل 1584 إخطارا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارا، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج)

وبين، أن التصاعد الخطير حاليا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال، وتحديدا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر عدد ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها، وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فورا إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال، وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.