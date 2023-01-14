ثلاثة شهداء في جنين.. أحدهم أصيب قبل أيام

وطن: استشهد فجر وصباح اليوم السبت ثلاثة شبان في محافظة جنين وهم: يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، وعز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، وكلاهما من بلدة جبع غرب المدينة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، استشهاد الشاب يزن الجعبري متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل ايام.

وكان الشاب يزن الجعبري اصيب برصاص الاحتلال في الثاني من الشهر الجاري. خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، علما انه كان استشهد في ذلك اليوم، الشابان محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما) من كفر دان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال .

وفجر اليوم ايضا استشهد الشابان عز الدين باسم حمامرة، وأمجد عدنان خليلية، وهما من بلدة جبع برصاص الاحتلال قرب البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال، اطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة فجرا، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وبارتقاء حمامرة وخليلية ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

وكان استشهد العام الماضي ما مجموعه 224 مواطنا بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.