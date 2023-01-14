الطقس: انخفاض طفيف على الحرارة وامطار متفرقة

وطن: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاحد يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.