شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة القدس

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق14/1/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد العصر، عن المناطق التالية في محافظة القدس: أجزاء من بيت صفافا وتشمل: محيط معبر 300، محيط طريق جيلو والأنفاق، محيط طريق الخليل، كازية باز ومحيطها، دير الارمن ومحيطه، معمل الطوب ومحيطه.



وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق