"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تسدد رسوم نحو 1300 من طلاب اللاجئين الفلسطينيين في المدارس اللبنانية

وطن: أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، الانتهاء من تسديد رسوم طلبة أبناء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المدراس الرسمية اللبنانية، بتوجيهات من السيد الرئيس، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى لبنان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صدر عنه، إن عدد الطلبة اللاجئين المسجلين في المدارس اللبنانية بلغ 1297 طالبا وطالبة موزعين على 16 مدرسة حكومية، تم تسديد رسومهم لعدم قدرة ذويهم على تغطيتها بسبب الظروف الحياتية الصعبة وفقدان الدخل.

وأضاف أن هناك سياسة خطتها دائرة شؤون اللاجئين مع سفارة دولة فلسطين على تعزيز التعليم المدرسي للطلبة الفلسطينيين في لبنان، وعدم حرمان أي طالب من تلقي تعليمه المدرسي بسبب الأوضاع المعيشية لعوائلهم.

وأشار الى أن ظاهرة التسرب الطلابي باتت تنتشر في أوساط الطلبة الفلسطينيين في لبنان، لعدم قدرة عوائلهم على تسديد رسومهم المدرسية وخاصة الذي يقطنون خارج المخيمات ولم يتمكنوا من الالتحاق بمدارس الأونروا بسبب بعدها وعدم قدرة الأسر أيضا على تغطية تكلفة مواصلات تنقلهم الى المدارس.

وأكد أن الدائرة بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وكل المؤسسات المختصة تعمل على احتواء ظاهرة التسرب الطلابي في أوساط اللاجئين من خلال دعم التعليم وتأمين متطلبات الطلبة.

وشكر أبو هولي، الرئيس محمود عباس على دعم ميزانية دائرة شؤون اللاجئين لتنفيذ برامجها داخل المخيمات والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

كما ثمن جهود سفير دولة فلسطين في الجمهورية اللبنانية أشرف دبور على ما يقدمه من دعم وإسناد لمخيمات اللاجئين، وتسهيل عمل الدائرة وتنفيذ برامجها في لبنان.