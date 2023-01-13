مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في مسار سياحي شمال أريحا

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، بالضرب على مجموعة من الشبان والمتضامنين الأجانب، خلال مشاركتهم في مسار سياحي قرب بلدة العوجا شمال أريحا.

وقال الناشط الحقوقي في العوجا ثائر نجوم، إن مجموعة من الشباب برفقة متضامنين أجانب كانوا في مسار سياحي قرب العوجا، حوصروا بعدد من المستوطنين المتطرفين الذين باغتوهم بالضرب بالعصي ورش غاز الفلفل على وجوههم.

وأضاف أن الاعتداء أدى لإصابة فتاة أجنبية من إيطاليا بكسور ورضوض في اليد، إضافة إلى إصابة عدد من الشباب برضوض والغاز الحارق على وجوههم.

المصدر: وفا