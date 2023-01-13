مقتل شاب (40 عاماً) في جريمة إطلاق نار بالنقب المحتل

وطن: لقي شخص (40 عاما) مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بجريمة إطلاق نار في قرية "وادي النعم" بمنطقة النقب داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية أن الضحية أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ، بينما كان يستقل دراجة نارية خلال تبادل إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يقر الأطباء وفاته.

ووفقا للمعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 5 ضحايا هم بالإضافة إلى القتيل في النقب: علي الجاروشي من الرملة، أشرف مشعل من الناصرة، مهران أبو سيف من يافا، وشربل عاطف عزام من عبلين.

ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة, وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.