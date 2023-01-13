الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة للاحتلال

وطن: أطلق الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، النار على طائرة مسيّرة "إسرائيلية" اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وقال الجيش في بيان صحفي، إن الحدث وقع أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان.

وأضاف أن "طائرة درون تابعة للعدو "الإسرائيلي" اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العناصر (الجيش) بإطلاق النار باتجاهها".

ولم يحدد الجيش فيما إن كان تمكن من إسقاطها أم لا.

يذكر ان خلال الفترة من 2007 إلى ديسمبر 2021، دخلت ما لا يقل عن 22،111 طائرة مقاتلة إسرائيلية سماء لبنان، بحسب المعطيات البنانية.