بعد معارك شرسة.. روسيا تعلن السيطرة التامة على مدينة سوليدار الاستراتيجية

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة سوليدار الواقعة شرقي أوكرانيا، وذلك بعد معارك شرسة على مدار الأيام الماضية.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على المدينة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس.

وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن مدينة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار.

واعتبرت موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا: "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة في المستقبل".

وقالت الدفاع الروسية إن السيطرة على سوليدار ستسمح بعزل القوات الأوكرانية في باخموت.

ويستمر تضارب المعلومات بشأن الوضع فيها، إذ تبرز روايتان في هذا الإطار؛ ففيما تصرّ قوات روسيا أنها سيطرت على هذه المدينة، قال وزير الدفاع الأوكراني إن الوضع صعب للغاية في سوليدار، لكنه تحت السيطرة.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم الجمعة إن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة "محمومة" من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.

(المصدر- سكاي نيوز)