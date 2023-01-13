سفارة فلسطين بالباكستان: خطأ بشري تسبب بتبديل الشحنة الخاصة بنا

وطن: نفت سفارة فلسطين لدى باكستان ما جرى تداوله بشأن شحنة من المشروبات الكحولية التي قيل انها كانت مرسلة للسفارة الفلسطينية في كراتشي، وقالت بان خطأ بشريا ادى التسب بنقل الشحنة الخاصة بالسفارة الفلسطينية إلى بلد آخر، بينما الشحنة التي وصلت ميناء كراتشي (شحنة المشروبات الكحولية) كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى.

وقالت سفارة فلسطين لدى باكستان في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها "تابعت بأسف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار مسيئة لها، دون مراجعتها والتواصل معها التزاما بالقواعد المهنية للصحافة والإعلام التي تعتمد على مبدأ نقل الحقائق من مصدرها وليس التشهير بنشر أخبار مزورة أو مبتورة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني بمتابعة كامل الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مستوياتها ضد الجهات المخالفة".

وأضافت وفقا لما نقلته وكالة "وفا" ان "البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بهذه الشحنة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية بوجود خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر، بينما الشحنة التي وصلت ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى، ما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بها من قريب أو بعيد".

وأشارت الى أنه "احتراما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، حكومة وقيادة وشعبا، قامت السفارة بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوب عنها عند فتح الحاوية، وأكدت للجهات الباكستانية المعنية التزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية، خاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972".