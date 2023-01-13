(محدث).. مواجهات واصابات في عدة مناطق بالضفة

وطن: اصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت ظهر اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة.

واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك عقب المسيرة الاسبوعية الرافضة للاستيطان.

واطلق جنود الاحتلال خلال ذلك الرصاص المعدني وقنابل الغاز الخانق ما ادى لاصابة عدد من المواطنين.

كما واندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس عقب المسيرة الاسبوعية الرافضة للاستيطان هناك، حيث لاحق جنود الاحتلال الشبان وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأن ثلاثة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اندلعت ظهر اليوم مواجهات مماثلة، عقب قمع الاحتلال المسيرة الاسبوعية الرافضة للاستيطان التي تنظم في البلدة كل يوم جمعة.

وافادت مصادر محلية ان ثلاثة مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال المعدني فيما اصيب عدد اخر بحالات اختناق خلال المواجهات في كفر قدوم.

هذا واندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت امر اصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال في قدمه.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في البلدة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.