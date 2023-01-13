70 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطن: أدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة التي فرضها على أبوابه، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القدس وخاصة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخوله.