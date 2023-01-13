بدء مراسم تشييع الشهيدين نزال وكميل في قباطية

وطن: بدأت قبل ظهر اليوم الجمعة مراسم تشييع الشهيدين حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) وعبد الهادي فخري نزال (19 عاما) اللذين استشهدا مساء امس الخميس برصاص قوات الاحتلال.

واستشهد الشاب حبيب الله كميل، جراء اصابته بعيار ناري حي في رأسه، في حين استشهد الشاب عبد الهادي نزال جراء اصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والرقبة، خلال اقتحام قوات الاحتلال والوحدات الخاصة بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

هذا واصيب عدة مواطنين اخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وبارتقاء الشابين نزال وكميل، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى تسعة، بينهم ثلاثة أطفال، وهم: حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) من قباطية، وسمير عوني حربي أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.