التجارة بين روسيا والصين تبلغ مستوى قياسياً

وطن: إرتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الماضي بنسبة 29.3% وبلغ مستوى قياسياً عند 190.271 مليار دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية.

ووفقا للبيانات فقد استوردت الصين بضائع من روسيا العام الماضي بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة 12.8% عن العام الذي قبله، في حين زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4% لتصل إلى 114.149 مليار دولار.

وفي كانون اول/ديسمبر الماضي، بلغ مستوى التجارة بين البلدين 17.805 مليار دولار، حيث صدرت روسيا بضائع بقيمة 8.996 مليار دولار إلى الصين، فيما استوردت بضائع بقيمة 8.808 مليار دولار من الصين.

وأشارت البيانات إلى أن روسيا تصدرت دول العالم من حيث نمو التجارة مع الصين، وشملت البيانات 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك هونغ كونغ وتايوان.

وللمقارنة فإن حجم التجارة بين روسيا والصين قبل عامين كان عند مستوى 146.887 مليار دولار، إذ زادت التجارة بين البلدين بنسبة 35.8% مقارنة بقبل ثلاث سنوات.

يذكر أن قائدي البلدين قررا زيادة التجارة بينهما لتصل 250 مليار دولار سنويا بعد محادثاتهما في بكين فبراير الماضي.

(المصدر: RT )