د. عقل أبو قرع يكتب.. المستهلك بين دوامة فعالية وسلامة الادويه-مرض الزهايمر مثالا !





في سابقة مهمة وربما تكون تاريخية، أقرت "وكالة الغذاء والدواء الامريكية"، التي تعتبر من أهم الوكالات المتخصصة في العالم، دواء نوعيا لمعالجة مرض "الزهايمر"، وهذا بحد ذاته يعتبر اختراقا تاريخيا، في ظل محاولات عديدة لاكتشاف دواء لمرض الزهايمر وبأشكال مختلفة، تمت في الماضي من قبل شركات ادوية عملاقة انفقت عليها مئات الملايين من الدولارات، وفي ظل التزايد الهائل في اعداد المصابين بمرض "الزهايمر"، وبالأخص عند الاشخاص من الاعمار التي تقل عن الستين أو السبعين عاما، حيث تشكل هذه الاعمار غالبية المصابين بمرض الزهايمر، وفي ظل تزايد النفقات الهائلة التي تتحملها الاجهزة الصحية وشركات التأمين في العالم للتعامل مع هذا المرض.

ومرض الزهايمر هو من الامراض التي تتطور تدريجيا، اي مع مرور الزمن، والمتفق أو شبه المتفق عليه علميا، ان المسبب لهذا المرض هو تشكل بروتين وبشكل بطئ على شكل غمامة تظلل خلايا أو مواقع خلايا الذاكرة في الدماغ، وان هذا البروتين يتشكل بفعل تحفيز انزيم، وبدون الخوض في التفاصيل أو في الاليات الدقيقة لتشكل الانزيم أو البروتين، فان اية عوامل تتداخل من أجل تثبيط أو ابطاء أو تقليل تشكل الانزيم والبروتين، سوف تحد من تشكل الغمامة حول الخلايا في الدماغ، وبالتالي تحد من تقدم أو تبطئ أو تجمد تطور مرض الزهايمر بشكل حاد وربما قاتل، وهذا ما يعمل عليه الدواء الجديد الذي تم تسجيله من قبل الوكالة الامريكية، رغم الجدل الذي رافق عملية التطوير والتسجيل والذي ما زال محتدما.

ومن خلال خبرتي في تطوير أدوية وفي العمل مع شركات أدوية عالمية، فأن سبب الجدل يعود بالدرجة الاولى الى دوامة أو مدى توازن عاملين مهمين لاكتشاف أو لتطوير أو لتسجيل أي دواء، وهما فعالية وسلامة أو مدى الاثار السلبية لتعاطي الدواء، وهذين العاملين حدا أو اوقفا تطوير أدوية مهمة للعديد من الامراض الصعبة في الماضي والحاضر، مثل أمراض السرطان والقلب والاكتئاب وامراض عصبية، ومنها مرض الزهايمر.

حيث تم ايقاف ادوية مهمة لمرض الزهايمر في مراحلها النهائية بسبب تغلب اثارها السلبية على فعاليتها في مقاومة المرض، ومنها دواء كان يتم تطويره لمرض الزهايمر قبل عدة سنوات، وهو على شكل دواء بيولوجي شبه طبيعي يصل الى الدماغ ويتعامل مع مرض الزهايمر ويحد منه ولكن وفي نفس الوقت اظهر أن عدد كبير من المرضى الذين تعاطوه وشاركوا في المراحل النهائية من التجارب قد واجهوا مشاكل في تحريك الاطراف، وبالتالي تم ايقافة من قبل الوكالات الصحية المتخصصة، مع تداعيات مادية وعلمية وصحية كبيرة.

وبشكل عام معروف ان موضوع، "سلامة الأغذية والأدوية" التي تصل الى المستهلك أو المريض، يهم كل الناس في بلادنا، كما هو في البلدان الاخرى في العالم، الكبير والصغير، المرأة والرجل، لان الجميع وبشكل أو بأخر يستهلك أطعمه وأدويه، وبالتالي فأن من حقهم أو من حقهن أن تصل المعلومة الصحيحة اليهم أو اليهن حول ما يصل الى داخل الاجسام، وبالأخص في هذه الايام أو في هذه الفترة، مع التصاعد المتواصل في نسبة ونوعية الامراض المزمنة أو غير السارية التي تنتشر في بلادنا وفي البلاد المحيطة بنا، ومع غموض أو عدم وضوح الاسباب أو العوامل حول ذلك.

وموضوع سلامة أو فعالية أو صلاحية الأدوية البشرية هو موضوع مهم جدا، وبالأخص عند المريض الذي يستهلك أدويه، وفي أحيان اذا لم تحقق الفائدة المرجوة منها، فأن تداعيات استعمالها قد تكون وخيمه ومميته، وبالأخص حين يتم اخذ هذه الأدوية لأمراض خطيره، وخلال فترات زمنيه طويله، وبالتالي من حق المريض أن يعرف حول موضوعين مهمين يتعلقان بالدواء الذي يستهلك، وهما السلامة والفعالية.

وبالإضافة الى أهمية وصول المعلومة الصحيحة وبشكل منظم، الى المريض أو المستهلك الفلسطيني، حول سلامة وفعالية الدواء الذي يستهلك، تطالعنا الانباء بين الفينة والاخرى عن ضبط أو مصادرة، أو عن وجود أدوية ومستحضرات صيدلانيه أو طبيه غير صالحه، أو منتهية الصلاحية، أو غير مرخصة، أو مجهولة المصدر في الاسواق الفلسطينية، حيث تكمن الخطورة أن هذه المستحضرات وربما كذلك بسبب رخص ثمنها، من الممكن أن تجد طريقها وبسهولة الى أيادي المستهلك وبالتالي الى داخل الجسم، وما لذلك من أثار ومن تداعيات، قد تكون فورية على شكل تسمم أو أعراض مرضية، أو أثار بعيدة المدى على شكل أمراض خطيره تظهر بعد فترة، بدون أو يكون من الصعوبة تفسيرها أو يكون الوقت قد مر للتعامل معها.

حيث من المعلوم ان شركات الادوية ، وقبل طرح الدواء الجديد في السوق، تقوم بأجراء اختبارات السلامة ولسنوات طويلة على المادة الفعالة والمواد غير الفعالة الاخرى التي تدخل في تركيبة الدواء، وقبل ان يتم فحص او اختبار الدواء الجديد على المرضى قبل ان يتم طرحة في السوق، يتم اجراء دراسات السلامة على حيوانات في المختبر او متطوعين اصحاء من البشر، وبالتالي فان تلوث الدواء ومن ثم عدم التأكد من ثبات المواد الكيميائية فيه مؤشر على عدم سلامة الدواء، ويمكن ان تظهر اعراض عدم سلامة الدواء على المريض الفلسطيني بشكل فوري، او بعد فترة طويلة، وفي حال حدثت يعجز المريض او الطبيب عن ايجاد تفسير لها حيث نعرف أنه حسب القوانين المطبقة في اي بلد، فان الدواء يجب ان يحمل تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، وكذلك الظروف البيئية لتخزين الدواء، وتاريخ انتهاء الصلاحية يعتمد على عدة عوامل، منها نوعية الدواء، وشكل الدواء اذا ما كان سائل، او صلب، والطريقة التي يعطى بها للمريض، وطبيعة المواد الكيميائية المتواجدة في الدواء، وبالأخص المادة الكيميائية الفعالة، من حيث فترة ثباتها في شكلها الاصلي وعدم تحللها الى مواد كيميائية اخرى خلال فترة زمنية محددة، وكذلك الظروف المتوقع تواجد الدواء فيها من درجة الحرارة والرطوبة والضوء، وبالتالي فأن وجود ادوية في السوق منتهية الصلاحية يجب التعامل معه فورا على انها غير صالحة للاستعمال، وخاصة اذا كانت هذه الادوية تعطى لأمراض حساسة.

ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة وبفعالية، وبالإضافة الى الدور الرقابي الدوري الذي من المفترض أن تقوم به الجهات الرسمية متمثلة في وزارة الصحة وغيرها من الدوائر، من المفترض أجراء الفحوصات الدورية التي يتم تطبيقها على الادوية قبل تسجيلها او قبل تسويقها، وكذلك يجب اعادة اجراء الفحوصات المخبرية في حال الشك بفعالية او بسلامة الدواء، واذا كان هناك خلل بناء على نتيجة الفحوصات، يجب اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية، وانه يجب تطبيق القوانين الفلسطينية وبحزم وخاصة على الجهاتالتي تسوق الادوية والمستحضرات الفاسدة أو غير الصالحة ، وكذلك المستحضرات الكيميائية الاخرى من مواد تجميل ومنظفات وما الى ذلك.

ورغم ان عاملي فعالية وسلامة الادوية يتم التركيز عليهما خلال تطوير الدواء، الا انه يجب عدم اغفال هذين العاملين بعد وصول الدواء الى السوق ومن ثم الى المستهلك، وهنا يجب الانتباه ومن قبل المستهلك وبشكل متواصل الى الامور اتي تتعلق بسلامة او فعالية الدواء الذي يتناوله، واذا ما كان هناك اية مضاعفات غير طبيعية، يجب الابلاغ عنها الى الجهات المسؤولة فورا، او حتى من خلال ملاحظة شكل الدواء، او اللون، ومدى صلابة حبة الدواء، والطعم، وبالطبع النظر وقبل اخذ الدواء الى تاريخ الصلاحية وشروط التخزين، وانه في حال حدوث اية مضاعفات صحية أو عدم الشعور بالفائدة من الدواء، من المفترض التوقف عن استهلاكه والتواصل مع الجهات المختصة تجنبا لتداعيات قد تفاقم المرض أو تؤثر سلبا على الصحة.