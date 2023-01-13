مقتل مواطن في جريمة جديدة بالداخل

وطن: قُتل علي الجاروشي، في الخمسينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة، الليلة الماضية.

وقالت شرطة الاحتلال انها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وانها تبحث عن مطلقي النار، دون أن تبلع عن تفاصيل وخلفية الجريمة.

وتعتبر هذه جريمة القتل الرابعة التي تُسجل في المجتمع العربي في البلاد، منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إذ قُتل بالإضافة إلى الجاروشي كل من أشرف مشعل في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أمس الخميس، وقتل مهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين الماضي في مدينة يافا، وقتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر يوم الجمعة الماضي.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

(المصدر- عرب 48)