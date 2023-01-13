جولة لوزير الزراعة في قرى جنوب غرب رام الله والبيرة

وطن: زار وزير الزراعة رياض عطاري، امس على رأس وفد من وزارة الزراعة بلدة بيت لقيا، حيث التقى برئيسة بلدية بيت لقيا اريج عاصي ورؤساء بلديات (بيت لقيا، صفا، بيت عور الفوقا وبيت عور التحتا، بيت سيرا،خربثا المصباح والطيرة ) وجمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية وعدد من المزارعين في المنطقة، وأستمع لمطالب المزارعين واحتياجات القطاع الزراعي في ظل الهجمة الشرسة للاحتلال ومستوطنيه، التي تستهدف المواطنين واراضيهم بجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية،كما تم تقييم الخدمات المقدمة للمنطقة خلال الاعوام السابقة وخطة تدخل الوزارة للعام ٢٠٢٣.

ووضع وزير الزراعة الهيئات المحلية بصورة المشاريع التي ستنفذ في المنطقة خلال العام 2023 والتي ستتكون من مشاريع شق طرق زراعية قرابة (٥٠ كم) استصلاح اراضي قرابة (٦٥٠ دونم) وآبار زراعية قرابة (١٠ ابار) والاستمرار في تنفيذ مشروع تخضير فلسطين في المنطقة.

وأشار الى اقتراب اعتماد الحكومة لمشروع دعم الثروة الحيوانية بالاستراد الضريبي بقيمة كلفة مدخلات الانتاج.



وتم خلال الجولة زيارة عدد من المزارعين والاطلاع على الزراعات المتنوعة التي تمتاز بها المنطقة، وبعض الزراعات الجديدة وذات الميزة النسبية في فلسطين.

كما شملت الجولة الاطلاع على بيت التعبئة الذي يعد أيضا إضافة للقطاع الزراعي في المنطقة وكعلامة تجارية لمنتجات جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير، التي تتواجد منتجاتها في كبرى مراكز التسويق كمنتجات عضوية، كما وشملت زيارة مزرعة للافوجادو وبعض الاشجار الاستوائية الأخرى.

واختتمت الجولة بزيارة الى الأراضي الزراعية في بلدة صفا التي يحيط بها الجدار ويجثم عليها حاجز احتلالي ويمر منها شارع التفافي ومهددة بالمصادرة لاغراض توسعية استيطانية احتلالية .

وضم الوفد الى جانب الوزير ايضا، مدير عام المياه الزراعية م. يعقوب زيد، ومدير عام زراعة محافظة رام الله والبيرة م. احمد لافي، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والاعلام م. محمود فطافطة، وممثل مدير عام الأراضي الزراعية، م . عماد غنمة، ومدير الارشاد في زراعة رام الله م. اسمهان غروف، وعدد من موظفي المديرية.