ميسي ومبابي يتقدمان قائمة المرشحين لجائزة "الأفضل" من فيفا

وطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أسماء المرشحين لجائزة "الأفضل" لعام 2022، وفي طليعتهم نجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الفرنسي كيليان مبابي، بعد أسابيع قليلة من الموقعة التي جمعتهما في نهائي مونديال قطر لكرة القدم.

وتبدو حظوظ "البرغوث" الصغير الذي قاد منتخب "ألبيسيليستي" إلى اللقب العالمي للمرة الأولى منذ عام 1986 والثالثة في تاريخه بعد أداء ساحر، مرتفعة للظفر بالجائزة التي سيعلن عن هوية الفائز بها في 27 شباط/فبراير المقبل.

كما من المرجح أن يضيف إلى سجله كرة ذهبية ثامنة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

في المقابل، كاد مبابي يدوّن اسمه في تاريخ الكرة المستديرة بأن يصبح ثاني لاعب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين بعد أسطورة البرازيل الراحل بيليه، وذلك بعد ثلاثيته في النهائي لكنه فشل في تلافي خسارة منتخب "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما تواجد في القائمة لاعبان يدافعان عن ألوان نادي العاصمة الفرنسية هما البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي.

واختير أيضا لاعب فرنسي آخر هو نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في نسختها الأخيرة، فضلا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني والفائز بجائزة "الأفضل" من فيفا في العامين الأخيرين.

وتضمنت القائمة أيضا ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي هم الارجنتيني خوليان ألفاريس، البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند، إضافة الى ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ونجم ليفربول المصري محمد صلاح، ومهاجم بايرن ميونيخ الالماني السنغالي ساديو مانيه ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني الإنجليزي جود بيلينغهام.

وعند السيدات، برز تواجد النجمة أليكسيا بوتياس في قائمة المرشحات لنيل الجائزة رغم غيابها عن الملاعب في الأشهر الستة الأخيرة بداعي الإصابة. وفازت لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بالجائزة العام الماضي وتوّجت أيضا بجائزة الكرة الذهبية.

وضمّت القائمة مهاجمة ارسنال الإنجليزي بيث ميد التي حلّت ثانية في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، ولاعبَتين من المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس أوروبا على أرضه، ليا ويليامسون وكيرا والش.

وتُمنح أيضا جوائز لافضل مدرب عند الرجال والسيدات، وأفضل حارس وجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022.

وسيجري تصويت عام ومفتوح حتى 3 شباط/فبراير، سيحدد على اثره من سيتأهل للمرحلة النهائية في كل فئة.

ويتم التصويت لصالح الفائز من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مدربين وقادة المنتخبات الوطنية وكذلك الصحفيين والمشجعين.