الاحتلال يسلم مقدسيين قرارات بمنع السفر والإبعاد عن "الأقصى" والقدس

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شبانا مقدسيين قرارات بمنع السفر والإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال سلم لؤي ناصر الدين قرارا بمنع السفر مدة 3 أشهر، وماجد الجعبة قرارا بمنع دخول الضفة الغربية مدة 4 أشهر، وحمزة زغير قرارا بمنع السفر مدة 6 أشهر، ونهاد زغير قرارا بتجديد منع السفر مدة 3 أشهر إضافية.

كما أبعد الاحتلال الشاب دانيال زهير أبو نصرة، من بلدة الطور، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى مدة 45 يوما قابلة للتجديد عقب اقتحام منزله.

وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية، كما اقتحمت منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر.