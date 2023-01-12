"المبادرة": إقرار الكنيست قانون سحب الجنسية من الأسرى سياسة فاشية هدفها التطهير العرقي

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقرار ما يسمى بالكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى لقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين مشيرة الى تداعياته الخطيرة التي تتضمن تهديدا بطرد و تهجير أبناء شعبنا من القدس و الداخل الفلسطيني.

و دعت حركة المبادرة، في بيان لها وصل وطن، لفضح هذا السلوك الاجرامي العنصري و الانتقامي الفاشي و التصدي له.

و أكدت حركة المبادرة أن إجهاض مثل هذه القوانين العنصرية و منع تمريرها و تطبيقها لا يتحقق إلا بمواجهتها بنضال و كفاح موحد و مقاومة موحدة و توسيع شمولية المقاطعة و العزل للعنصرية الفاشية .

و دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للقيام بأوسع الحملات للتنديد بهذه السياسة العنصرية و جعلها في اولوية الاهتمام الاعلامي في مختلف المنابر الفلسطينية و العربية و العالمية.