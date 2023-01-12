الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من السفر ودخول الضفة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسلمته قرارا بتجديد العقوبات المفروضة عليه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد كل ستة أشهر قرار منع دخول المحافظ غيث إلى الضفة الغربية، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لخارج البلاد لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن الهدمي يقيم تحت الإقامة الجبرية في بيته بحي الصوانة، وهو مبعد عن المسجد الأقصى منذ عام ونصف العام.