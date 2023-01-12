إصابتان حرجتان واعتقال آخر باقتحام قوة خاصة لبلدة قباطية

وطن: أصيب شابان بجراح حرجة بالرصاص الحي، كما اعتقل آخر خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة بلدة قباطية قضاء جنين، مساء اليوم الخميس.

وأفادت قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى بلدة قباطية وقامت باعتقال أحد الشبان.

ولفت إلى أن القوة أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان عقب اكتشافها ما أدى إلى إصابة اثنين بجراح حرجة.

وأشار إلى أن القوة انسحبت من القرية عقب اعتقالها الشاب واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين وصلوا للتصدي لها.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي بالصدر إلى مستشفى جنين الحكومي من قباطية.

ولفتت الصحية إلى إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت مستشفى الرازي بجنين من بلدة قباطية.