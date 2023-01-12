"الاحصاء": ارتفاع حاد على مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين العام الماضي

وطن: ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان ان مؤشر غلاء المعيشة شهد خلال العام الماضي 2022 ارتفاعا حادا، بلغت نسبته 3.74% مقارنة بما كان عليه في العام الذي سبقه 2021.

واوضح جهاز الاحصاء في بيان ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 3.74% خلال العام الماضي وذلك، بواقع 4.70% في القدس، و 3.74% في الضفة الغربية، و 3.16% في قطاع غزة.

وعزا السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2022؛ الى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%، على الرغم من انخفاض أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 5.03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.25%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 3.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من مشتقات الوقود ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من: الغاز بنسبة 6.51%، والايجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%، كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 3.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 3.61%.