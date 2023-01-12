جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين اصلان وأبو جنيد في رام الله ونابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين احمد ابو جنيد (19 عاما)، وسمير أصلان (41 عاما)، في نابلس ورام الله، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال.

وانطلق موكب تشييع الشهيد اصلان من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزله في مخيم قلنديا، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وجاب المشيعون به شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال، ومؤكدة على مقاومته.

وكان الشهيد أصلان، أصيب برصاصة في صدره، أثناء تواجده على سطح منزله خلال اعتقال الاحتلال نجله رمزي.

وفي نابلس، شيع مئات المواطنين جثمان الشهيد احمد ابو جنيد في موكب حاشد انطلق من مستشفى رفيديا واتجه الى مخيم بلاطة، مسقط رأس الشهيد.

وردد المشاركون هتافات غاضبة، ومنددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مقاومته.

وبارتقاء الشاب أصلان فجر اليوم الخميس، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 7 بينهم ثلاثة أطفال، والشهداء هم: سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية بالخليل، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.