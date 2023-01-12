الجامعة العربية الأمريكية تستضيف وزير العدل في محاضرة حول القانون الدولي والقضية الفلسطينية

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور علي زيدان أبو زهري وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، الذي زار الجامعة لإلقاء محاضرة لطلبة كلية الحقوق حول القانون الدولي والقضية الفلسطينية، نظمها مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية وكلية الحقوق.

ورحب الدكتور أبو زهري بالوزير، مؤكدا اهتمام الجامعة في استضافة شخصيات مرموقة ليستفيد الطلبة من خبراتها، مشيرا إلى التعاون والشراكة بين الجامعة ووزارة العدل وأهمية ذلك.

من جهته، أشاد وزير العدل الدكتور الشلالد بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية الاميركية سواء على المستوى الأكاديمي أو البحث العلمي أو تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة مع الجامعة العربية الأمريكية، مبديا استعداده على توطيد هذا التعاون في تنظيم فعاليات وأنشطة ومشاريع أكاديمية تعود بالنفع للطلبة.

وتلا الاستقبال، تنظيم المحاضرة حول القانون الدولي والقضية الفلسطينية، استهدفت الطلبة بشكل عام وطلبة كلية الحقوق بشكل خاص، بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور رزق سمودي ومساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور اياد دلبح.

وافتتح المحاضرة عميد كلية الحقوق الدكتور سمودي بكلمة رحب فيها بالضيف، وأكد على اهتمام الجامعة بالشراكات مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع وزارة العدل، وتوجت باستضافة الوزير الدكتور محمد الشلالدة، موضحا أن الجامعة تتطلع إلى آفاق مستقبلية للتعاون مع الوزارة.

وتطرق وزير العدل الدكتور الشلالدة في محاضرته للطلبة الى موقف قواعد القانون الدولي من القضية الفلسطينية، وبالتحديد فما يتعلق بوضع فلسطين كدولة ترزح تحت الاحتلال، وحقوق الأسرى، كما تطرق إلى مدى قانونية احتجاز جثامين الشهداء لديها سواء في الثلاجات أو فيما يسمى بمقابر الأرقام، كما تحدث عن الخطوات التي تقوم بها فلسطين لمتابعة تطبيق قواعد القانون الدولي وإلزام "اسرائيل" على تطبيقها على المستوى الدولي.