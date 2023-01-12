مركز شمس: الاحتلال هدم وأخطر باستهداف 124 منشأة فلسطينية خلال شهر

وطن: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره عن الشهر الأخير من العام 2022 (كانون أول) حول عمليات هدم المباني والمنازل والاخطارات التي يصدرها الاحتلال لتنفيذ عمليات هدم لاحقة (مستقبلية).

وأشار مركز "شمس" الى ان الاحتلال استهدف خلال شهر كانون الأول 2022 ما مجموعه (124) منشأة بالهدم أو المصادرة أو باخطارات مستقبلية بالهدم.

واوضح المركز في تقريره، ان عمليات الهدم التي نفذت خلال كانون اول الماضي طالت ما مجموعه (64) منشأة، منها (4) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص، أما الإخطارات، فقد شملت (55) منشأة بالهدم أو وقف العمل، (وهي عبارة عن منازل، ومخازن واستراحة)، فيما صادرت قوات الاحتلال (5) منشآت، (هي عبارة عن خيام وكرافانات)، وذلك بحجة عدم الترخيص.

ونوه الى ان سلطات الاحتلال هدمت (62) منشاة من أصل (64) بحجة البناء دون ترخيص في مناطق (C)، و(2) منشأة هدمتها بحجة قربها من جدار الفصل الفصل العنصري، أما فيما يتعلق بالإخطارات، فان المنشآت التي أخطرتها قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c) بلغت (52) من أصل (55) منشأة، و(2) منشأة هُدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه من تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها، ومنشأة واحدة بحجة وقوعها في منطقة أثرية، أما فيما يخص المنشآت التي تمت مصادرتها والبالغ عددها (5) منشآت، فقد تم ذلك بحجة عدم الترخيص.

وبشأن التوزيع الجغرافي للمنشآت المستهدفة، فقد أوضح مركز شمس في تقريره ان ذروة الاستهدافات سجلت في محافظة الخليل (19) منشأة، تلتها محافظة القدس (15) منشأة.

وبين المركز ان ذروة الاستهدافات عبر الإخطارات (بالهدم أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها) التي تمنع الفلسطينيين من إكمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، كانت في محافظة سلفيت (32) منشأة، ثم محافظة أريحا والأغوار (13) منشأة، اما المنشآت التي تمت مصادرتها من قبل قوات الاحتلال في شهر كانون الأول وعددها (5) منشآت، فقد سجلت جميعها في محافظة الخليل.

واشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد من يتهمهم بتنفيذ عمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، وان سلطات الاحتلال اخطرت خلا شهر كانون الاول بهدم منزلين في محافظة القدس.

ونوه الى عمليات "الهدم الذاتي" التي يفرضها الاحتلال على المواطنين وما يمثله ذلك من قهر مركب وممركز، حيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم ، وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.

واشار مركز شمس الى ان عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً خلال شهر كانون اول الماضي بلغت (4) منشآت من أصل (64) منشأة تم هدمها بحجة عدم الترخيص. للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا