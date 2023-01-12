"عرين الأسود: قوات الاحتلال فشلت في عدوانها ولم تصل لأي من مقاتلينا

وطن: قالت مجموعة عرين الأسود، ان قوات الاحتلال فشلت في عدوانها صباح اليوم في البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت "ألعرين" في بيان صحفي ان مقاتليها اكتشفوا قوة خاصة من جيش الاحتلال تَسَلَلَت إلى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في مدينة نابلس في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

ولفتت "العرين" ان مقاتليها حاصَروا القوة الخاصة بالقرب من أحد الأفران، وَشَكَلَوا حَولَ القُوة المقتحمة حِزام ناري كثيف وعبواتٍ ناسِفة مَحليِّة الصُنع من كافة الإتجاهات مُنذ التَسلُلْ وحتى إنسحابِهم وإنسحاب القوة المساندة.

واكدت "العرين" فشل القُوة المقتحمة من الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتلي عرين الأُسود أو إعتقالِه.

واكدت "العرين" مشاركة مقاتلين من كافِة المناطق والفصائِل المُسَلحة في التصدي لقوات الاحتلال.