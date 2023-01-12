جيش الاحتلال يشن عدوانا على مدينة نابلس

وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس عدوانا واسعا على مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية الى مدينة نابلس وتحديدا البلدة القديمة عقب اكتشاف قوة خاصة في البلدة القديمة.

ولفتت المصادر ان اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، بينما استعان جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وطائرة حربية تحلق في سماء المدينة.

وقالت وزارة الصحة ان 7 إصابات برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي قادمة من البلدة القديمة بنابلس وجميعها مستقرة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من احد المخابز في البلدة القديمة، قبل ان تنسحب من المكان.