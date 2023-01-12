قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
12.01.2023 07:33 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة.
وتركزت الاعتقالات في مخيم قلنديا الذي شهد حملة اعتقالات واسعة .
وطالت الاعتقالات كل من:
الاسير المحرر أسامة نعيم حمد- مخيم قلنديا
المحرر شفيق عواد- مخيم قلنديا
المحرر معتصم عواد- مخيم قلنديا
. المحرر كريم أبو لطيفة- مخيم قلنديا
المحرر إيهاب أبو لطيفة- مخيم قلنديا
الفتى آدم بدران- مخيم قلنديا
أدهم عواد- مخيم قلنديا
رمزي أصلان- مخيم قلنديا
إياد مطير- مخيم قلنديا
أحمد امطير- مخيم قلنديا
كمال أبو غويلة- مخيم قلنديا
علي زايد- مخيم قلنديا
. مصطفى الجوري- مخيم قلنديا
محمد صلاح الجوري- مخيم قلنديا
محمود جلهم- مخيم الدهيشة
أحمد جلهم- مخيم الدهيشة
بكر قوار- بيت لحم
حسين علي زماري- قلقيلية