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وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

12.01.2023 07:33 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة.

وتركزت الاعتقالات في مخيم قلنديا الذي شهد حملة اعتقالات واسعة .

وطالت الاعتقالات كل من:

الاسير المحرر أسامة نعيم حمد- مخيم قلنديا  

 المحرر شفيق عواد- مخيم قلنديا

المحرر معتصم عواد- مخيم قلنديا

. المحرر كريم أبو لطيفة- مخيم قلنديا

 المحرر إيهاب أبو لطيفة- مخيم قلنديا

 الفتى آدم بدران- مخيم قلنديا

 أدهم عواد- مخيم قلنديا

 رمزي أصلان- مخيم قلنديا

إياد مطير- مخيم قلنديا

أحمد امطير- مخيم قلنديا

 كمال أبو غويلة- مخيم قلنديا

 علي زايد- مخيم قلنديا

. مصطفى الجوري- مخيم قلنديا

 محمد صلاح الجوري- مخيم قلنديا

 محمود جلهم- مخيم الدهيشة 

 أحمد جلهم- مخيم الدهيشة

 بكر قوار- بيت لحم

حسين علي زماري- قلقيلية

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