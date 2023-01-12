استشهاد سمير حربي أصلان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال مركز قلنديا الإعلامي: ان "قوات الاحتلال استهدفت الشهيد سمير أصلان بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله بشكل همجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات شرسة نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا، فجر اليوم، ثم احتجزت جثمانه وهو ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.

وذكر ان اخر كلماته وجهها لشقيقه قائلا له "مخونة يا رمزي".