"القوى الوطنية" في مخيم جنين تقيم مهرجاناً تأبينياً لـ 8 شهداء

وطن: أقامت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، الليلة، مهرجاناً تأبينياً لثمانية شهداء من محافظة جنين بساحة نادي اللجنة الشعبية في المخيم.

وأوضح بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية أن قائمة الشهداء تشمل نعيم الزبيدي، محمد السعدي، تامر نشرتي، وطارق الدمج من مخيم جنين، صدقي زكارنة وجنى زكارنة من مدينة جنين، فؤاد عابد من بلدة كفر دان، محمد حوشية من بلدة اليامون، والذين ارتقوا برصاص جيش الإحتلال خلال الفترات الماضية.

وألقيت في المهرجان كلمات لحركة "فتح" وعدد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية الأخرى، وفعاليات المخيم، وذوي الشهداء، مستذكرين إرث الشهداء، ومطالبين بتعزيز الوحدة الوطنية.

وندد المتحدثون بجرائم الإحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا ببذل مزيد من الحراك والإسناد للأسرى في معتقلات الإحتلال، والضغط لإسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات ومقابر الأرقام.

وشددوا على ضرورة رص الصفوف والوحدة الوطنية، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الإحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه والتي كان آخرها إعدام شهيدين في نابلس والخليل .