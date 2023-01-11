"ناشطة اميركية" تنتقد قرار "بن غفير" منع رفع العلم الفلسطيني

وطن: انتقدت عضو مجلس ولاية نيويورك، الناشطة السياسية والمجتمعية الأميركية تيفاني كابان، قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.

وكان بن غفير منع شرطة الاحتلال من رفع العلم الفلسطيني، في أعقاب رفعه خلال الاحتفالات في بلدة عارة داخل أراضي الـ 48 التي رافقت تحرر عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد قضائه 40 عاماً في سجون الإحتلال.

وشاركت كابان، التي تنحدر عائلتها من بورتوريكو، منشوراً لمعهد "تفاهم الشرق الأوسط "ينتقد قرار بن غفير، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر".

وأشارت في تغريدة لها على "تويتر": "قرار منع البورتوريكيين من رفع علمهم لزرع الخوف وتعطيل بناء حركة جماهيرية ضدّ الحكم الإستعماري"، مرفقة التغريدة بوسم "فلسطين حرة".