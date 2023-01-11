الاحتلال يبلغ عائلة الأسير يونس هيلان بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه

وطن: أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عاما)، بإخلاء منزلها، في قرية حجة شرق قلقيلية.

وقالت مصادر عائلية، إن قوات الاحتلال أبلغتهم عن طريق محامي العائلة، بإخلاء المنزل خلال ثلاثة ايام تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 داهمت القرية وأخذت قياساته، حيث تزعم قيام نجلهم "يونس"، بقتل مستوطن في بلدة الفندق شرق قلقيلية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم.