الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت تقرر تعليق الدوام الأسبوع المقبل

وطن: عقدت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت اجتماع الهيئة العامة، بحضور أعضاء وعضوات النقابة وجاهياً، وعبر تطبيق "زووم"، وتم بحث أهمية العمل النقابي، توضيح تفاصيل قضايا النزاع النقابي، ونقاش الإجراءات النقابية الساعية لإحقاق حقوق العاملين.

وأوضحت الهيئة الإدارية لجامعة بير زيت في بيانها الذي صدر عنها اليوم الاربعاء، أن العمل النقابي يتعرض لهجوم ومحاولات تصفية واحتواء في الجامعة، عبر محاولات الإدارة إحكام الرقابة واستخدام التخويف والترهيب والعقاب للملتزمين بالعمل النقابي بخصم بدل إجازة عن أيام التعليقات النقابية من الموظفين الإداريين.

وبينت أنه تم الطلب من رؤساء الدوائر تزويد الإدارة بأسماء أعضاء الهيئة الأكاديمية الملتزمين بالتعليقات النقابية، وأسماء آخرين قاموا بالتدريس، بهدف معاقبة الشريحة المطالبة بالحقوق.

وقالت: "نرفض هذا النهج، وندعو لعدم التجاوب مع محاولات تحويل العاملين لمراقبين على زملائهم، لما فيه من تواطؤ لضرب العمل النقابي، وبالتأكيد لا يمكن للجامعة أن تثني العاملين عن النضال من أجل حقوقهم وكرامتهم، فبقاء الجامعة واستمرارها وتطويرها غير ممكن دون ظروف عمل تضمن حقوق العاملين".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لقضايا النزاع النقابي، تم بحث مخرجات فترة الحوار، وتوضيح ما أنجز كلياً أو جزئياً من القضايا التي تطالب بها النقابة منذ فترة طويلة، مع التأكيد أن ما أنجز من قضايا، هو خير دليل على أهمية النضال النقابي والذي بات بحاجة إلى نفس طويل لتحقيق أي قضية حقوقية.

وأضافت: "القضايا المركزية لنزاع العمل لم يتم التجاوب معها، ومنها إستكمال تطبيق اتفاق الكادر بإدخال زيادة الـ 15% إلى الراتب الأساسي، وما يرتبط بها من حقوق لتأمين حياة كريمة للعاملين، والإلتزام بدفع سعر فرق الدينار الأردني على مساهمات المشاركين في التأمين الصحي، إضافة إلى التجاوب العملي مع المطالب الأكاديمية المتعلقة بالإلتزام بتوصيات الدوائر حول أعداد الطلاب في الشعب دون مماطلة، والتوقف عن ربط الإستحقاقات المالية للعاملين كاستكمال الراتب وغلاء المعيشة بجملة "حين توفر سيولة".

وأشارت إلى أنه في قضية الإجراءات النقابية، في ظل الإجماع على إستمرار النضال لإحقاق الحقوق، تم تناول الخيارات والأساليب النقابية التي يجب إتخاذها في إطار النضال النقابي، وتم التوافق على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة والبدء بإجراءات نقابية تدريجية منوعة.

ولفتت إلى أن الإجراءات النقابية للأسبوع المقبل تبدأ من السبت بمقاطعة الأنشطة الأكاديمية، بإستثناء التدريس، بما فيه مقاطعة العمل في جميع اللجان الإدارية والأكاديمية وتشمل لجان الدوائر والمجالس والمختبرات والمشتريات والنظام والمجلس الأكاديمي.

وذكرت أن الإجراءات تشمل

عدم تسليم العلامات للإدارة مع ضرورة إطلاع الطلاب عليها

يوم السبت 14-1-2023، ما بين الساعة 12:00-13:00

وقفة أمام مبنى الرئاسة مع تعليق الدوام بإستثناء التدريس

يوم الاثنين 16-1-2023، ما بين الساعات 12:00-14:00

تعليق الدوام للعمل الإداري والأكاديمي، باستثناء التدريس

يوم الأربعاء 18-1-2023 ما بين الساعات 11:00-13:00

تعليق الدوام للعمل الإداري والأكاديمي، باستثناء التدريس

وسيتم الإعلان عن الإجراءات النقابية للأسبوع الذي يليه.