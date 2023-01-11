مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في جنين

وطن: لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر 42عاماً مصرعه وأصيب آخر بجروح وذلك جراء حادث سير وقع بين مركبتين على مفرق بلدة كفيرت في جنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن تصادم بين مركبة خاصة " جيب " وشاحنة أدى لاصابة السائقين واعلن الاطباء عن وفاة سائق المركبة وإصابة سائق الشاحنة بجروح نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه .