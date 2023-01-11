الاحتلال يخطر بهدم منزل وبركس ووقف العمل بآخر شرق يطا جنوب الخليل

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم منزل وبركس ووقف العمل والبناء في آخر شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجوايا شرق بلدة يطا وأخطرت المواطن ممدوح ابو طبيخ بهدم منزله البالغ مساحته (170 مترا) ويأوي سبعة أفراد، وبركس لتربية المواشي وخيمة.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء بمنزل لعائلة ملش في منطقة "جورة الجمل" شرق يطا.